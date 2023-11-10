Путин в Казахстане: О чём молчит российское ТВ

Перед визитом Владимира Путина в Астану прошла беспрецедентная информационная кампания, когда казахстанский президент дал широкое интервью российским «Известиям», а российский – «Казахстанской правде». Хотя данную встречу надо рассматривать скорее, как стремление сохранить нынешний статус-кво в Казахстане и не допустить сползания региона в сторону Запада.

Во время открытия президентами двух стран и проведения в онлайн формате Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, в их докладах прозвучали действительно значительные цифры роста взаимной торговли. Более того, назвав Россию стратегическим партнёром и союзником, Касым-Жомарт Токаев даже призвал западные страны отменить санкции в отношении российских продуктов, удобрений и семян в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Правда речь идёт скорее о неформальных запретах, так как официально подобные ограничения не вводились, и лишь во время обсуждений 12-го пакета санкций в Европарламенте 9 ноября подобные предложения прозвучали от европейских депутатов.

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Понятно, что это был лишь жест доброй воли, ничего не стоящий Астане, но, с другой стороны, он демонстрировал желание казахстанских финансово-промышленных групп сохранить прежние объёмы «серого» реэкспорта в РФ, так как это чрезвычайно выгодный бизнес. Естественно, что от него оказываться, несмотря на давление со стороны США и ЕС, в казахстанской элите не желают, что и создаёт благоприятный внешний фон для удовлетворения взаимных интересов.

Это отметил и российский политолог Никита Мендкович, который прямо указал на чисто экономический аспект, влияющий на то, что схемы транзита будут неизменными в ближайшей перспективе, так как работают на рост ВВП и увеличение прибылей казахстанских компаний и предпринимателей, связанных с командой Токаева.

«Астана остается основной транзитной точкой для обхода антироссийских санкций. В торговых операциях участвует окружение высокопоставленных политиков, первых лиц в стране. И, вопреки периодическим обещаниям на западных площадках уважать их санкционные ограничения, торговля будет продолжаться», – подчеркнул эксперт.

В рамках данных задач и был как раз подписан план действий по сотрудничеству между РФ и Казахстаном на следующие три года, а также меморандум между министерствами энергетики двух стран о строительстве нескольких угольных ТЭЦ в РК в целях преодоления дефицита вырабатываемой электроэнергии и наращивания роста мощностей самой системы.

Интересно, что это противоречит уже прежней «зелёной» риторике, продемонстрированной многочленным делегациям из ЕС, хотя сами контракты на поставку дорогостоящих технологий от немецких и французских компаний также никуда не делись. То есть, это проявление чистой «многовекторности», но уже в сфере энергетики, когда в Астане хотят усидеть сразу на двух стульях.

При этом в итоге так и не была конкретизирована тема строительства АЭС, так как вновь всё было отдано на откуп «референдума», который еще вовсе не гарантирует, что даже после волеизъявления граждан контракт на строительство объекта будет непременно подписан с Росатомом. Ведь недавно в Астане побывал со своими атомщиками Эмманюэль Макрон, а в высших эшелонах заговорили и о возведении еще одной малой модульной станции. То есть однозначно в данных проектах будут и другие иностранные компании.

Поэтому несмотря на радужные перспективы на фоне формирования того же тройственного «газового союза», сохранения прежних объёмов взаимной торговли, определённые недомолвки и противоречия в экономических и энергетических вопросах сохраняются, оставляя Акорде пространство для манёвра уже с западными партнёрами.

К этому добавляются и негативные геополитические тенденции, связанные с постепенным отдалением Астаны от Москвы, что демонстрировалось постоянно все последние годы. Самыми наглядными примерами является активное участие президента РК в саммитах С5+1 в Нью-Йорке и Берлине в сентябре, а также факт подписания с президентом Франции 1 ноября ряда важных документов и соглашений в экономической и энергетических сферах. И это уже меняет соотношение сил в пользу западного капитала в республике, а через Казахстан – и в регионе в целом.

Интересно, что это отразилось и на дипломатической риторике, так как Токаев назвал «историческим» визит сначала Макрона, а затем и Путина, что показывает, как минимум равнозначность данных лидеров для Астаны и уже не является даже на словах признанием первенства Москвы во взаимных отношениях. То же самое можно сказать и о подчёркивании стратегического партнёрства и союзничества, так как точно такие же выражения использовались казахстанскими чиновниками и в отношении Вашингтона, и Пекина, и Анкары.

Тем более, что 3 ноября в той же Астане состоялся 10-ый саммит Организации тюркских государств (ОТГ), на котором Казахстан не просто стал председателем объединения на год, но и устами президента выдвинул девиз «Тюркская эпоха!» или «TURKTIME!». По призыву Реджепа Эрдогана, всё-таки, в итоге будет введён в ОТГ единый алфавит на латинице на основе турецкого языка, а также участники подписали такой же трёхлетний план совместных действий по реализации Программы транспортной связи, что говорит об участии всех членов в развитии Транскаспийского маршрута в обход России.

К тому же руководство Казахстана объявило о показательном переименовании одной из улиц Астаны в «Анадолы», анонсировало открытие парка и проспекта «Турция» и установление памятника Мустафе Кемалю Ататюрку. Почему-то при этом никто из казахстанских чиновников в честь российских деятелей ничего в РК не переименовывает, монументы не возводит, а наоборот продолжается тотальная декоммунизация и дерусификация названий улиц и населённых пунктов.

В той же концепции языковой политики РК, принятой совсем недавно, несмотря на слова Касым-Жомарта Токаева о защите и развитии русского языка на пространстве СНГ, нет ни слова о сохранения статуса русского языка внутри страны, а наоборот, речь идёт об увеличении вещания на казахском на телевидении до критических 85%. То есть идёт банальное вытеснение языка Пушкина из общественного и информационного пространства посредством государственных декретов.

Неслучайным является и то, что в Северо-Казахстанской области за три дня до приезда Владимира Путина в страну начался судебный процесс над участниками «Совета трудящихся Петропавловска», арестованных весной по обвинению в «сепаратизме». Данный шаг показывает националистам, на которых опирается правящий класс, что ситуацию в стране, несмотря на визит российского лидера, полностью контролирует этнократия. Плюс — это своеобразный шантаж Кремля, когда в рамках кампании по «охоте на ведьм» русские, русскоязычные и сторонники интеграции становятся некими заложниками Акорды.

Поэтому у многих сложилось впечатление, что данная встреча, несмотря на позитивные высказывания лидеров, призвана лишь не допустить катастрофического усиления влияния Запада и доминирования Турции, тогда как российская сторона вольно или не вольно исполняет сейчас лишь роль догоняющего или пожарного, старающегося нивелировать и нейтрализовать последствия деятельности других игроков.

Своя собственная стратегия и геополитическая повестка в итоге не внедряются, тогда как внутри самого Казахстана только усиливается рост русофобских и антироссийских настроений. Поэтому нынешние переговоры можно рассматривать как проявление «политики возможного» в рамках лишь экономических интересов казахстанской элиты, желающей получать дешёвые российские энергоносители, стремящейся модернизировать инфраструктуру и ТЭЦ, а затем осуществить еще и поворот сибирских рек «для недопущения опустынивания».

А это, согласитесь, пока только тактические и сиюминутные темы и задачи, которые не гарантируют усиления интеграции, партнёрства и союзничества.