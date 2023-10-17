Путин в Китае: Исполнится ли главный страх бандеровцев

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Самые главные договоренности, которые будут достигнуты в ходе сегодняшнего визита Владимира Путина в Китай, не сразу станут достоянием общественности, поскольку должны остаться «сюрпризом» для геополитических оппонентов. Не зря украинские политики накануне поделились опасениями: худшим сценарием для Киева может стать согласие Пекина начать военную помощь России в зоне СВО. «Для Украины вопрос непоставки Китаем оружия и БПЛА РФ является критически важным», – заявляла депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

На Украине действительно есть основания для тревоги – там внимательно наблюдают за участившимися контактами руководителей оборонных ведомств России и Китая. Министр Сергей Шойгу недавно посещал Поднебесную, а его китайский коллега – приезжал в Москву на форум по безопасности. Целый ряд изданий и экспертов намекали, что в Китае может начаться массовое производство беспилотников «Герань-2» или местных аналогов. А самые большие оптимисты полагали, что КНР могла бы помочь данными разведки, чтобы нивелировать преимущество НАТОвской спутниковой группировки.

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По мнению политолога, члена экспертного совета движения «Сильная Россия» Марка Бернардини, самое интересное в ходе визита Путина будет происходить за закрытыми дверьми:

«Большая часть переговоров традиционно будет проходить без свидетелей, разве что с переводчиками, и это правильно: вовсе необязательно, и даже нежелательно, предоставлять лишнюю информацию нашим врагам (именно врагам, не конкурентам, не бывшим партнерам и тому подобное). Как известно, «болтуны – находка для шпионов». При всем при этом, некоторые тезисы были озвучены в интервью китайским СМИ в начале текущей недели. Несомненно, будет обсуждаться двухстороннее экономическое и энергетическое сотрудничество, геополитическая стабильность – особенно в свете текущих трагических событий на Ближнем Востоке (но не забывая про Украину, Нагорный Карабах и Тайвань) – где очень многое зависит от повсеместного вмешательства Соединенных Штатов. Также будет обсуждаться российско-китайское сотрудничество и взаимодействие на благо третьих стран, прежде всего в Африке и Латинской Америке, в рамках неминуемой многополярности».

Недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пекин, по мнению экспертов, был подготовительным – обсуждалось на нем военное сотрудничество между странами.

«Это абсолютно логично, и так всегда и было. В конце концов, во времена «Большой Восьмерки» (а я тогда часто был переводчиком-синхронистом, знаю, о чем говорю), любой встрече на высшем уровне предшествовали встречи «тематические»: министры экономики, культуры, иностранных дел, обороны и т.д. Это в порядке вещей, и считаю, что это способствует более предметному диалогу глав государств», – подчеркивает Бернардини.

«Эта встреча на высшем уровне является продолжением контактов, которые были уже в этом году на уровне министров обороны. Конечно, между лидерами стран намечена встреча с глазу на глаз, где, несомненно, будет обсуждена ситуация в мире, международная повестка, не только двустороннее сотрудничество. Будут обсуждаться и вопросы военно-технического сотрудничества между государствами, усиление роли наших стран при урегулировании конфликтов во всем мире», – соглашается член президиума организации «Офицеры России» Тимур Сыртланов.

Эксперт по международной политике Александр Ионов Ионов поясняет, что еще Китай может предложить России, помимо производственных мощностей для «штамповки» дронов:

«В Китае делаются платы, в Китае делается телеметрия – то есть, все то, что нужно для производства в том числе и стратегических вооружений. Отношения между производствами в оборонной сфере курирует министерство обороны, и поэтому Шойгу вряд ли наносил туда просто визит вежливости, а, скорее всего, были какие-то и практические мероприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом», – заявил Ионов.

Он прогнозирует:

«Вопросы, которые будут обсуждаться на закрытой части, либо станут известны широкой общественности через какое-то время, но, как показывает практика, основную часть договоренностей всегда оставляют в секрете», – сказал эксперт.