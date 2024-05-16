Путин в Китае. Пекин – наш союзник или попутчик?

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Владимир Путин находится в Китае со своим первым зарубежным визитом после переизбрания. Это алаверды председателю КНР Си Цзиньпину, который также сразу после подтверждения своего статуса сразу же отправился в Москву.

Российского лидера встречали в Пекине с помпой, выделив огромный мотоэскорт и расстелив долгую красную ковровую дорожку, вдоль которой прыгали, размахивая флажками, китайские дети под песню «Подмосковные вечера».

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В четверг вечером Си поприветствовал российского лидера на торжественном вечере, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В пятницу Путин примет участие в открытии китайско-российской торговой ярмарки в Харбине

Лидеры сообщили прессе, что обсуждали на переговорах украинский конфликт и перспективы его политического урегулирования. Видимо, частью такого урегулирования может стать участие КНР в «мирной» конференции в Швейцарии, организованной Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил такой вариант, добавив, что «сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить».

На Украине, кстати, известие об участии Китая в саммите уже вызвало ликование. Политолог Михаил Чаплыга указал: мероприятие в Швейцарии пройдёт после 20 мая, когда теоретически заканчивается срок полномочий Зеленского. Однако приезд делегации КНР и участие западных держав легитимизирует нахождение Зеленского в кресле главы государства и далее.

«Участие в форуме автоматически легитимизирует и легализует его как действующего и полноправного президента. А ведь чуть ранее Небензя заявлял о нелегальности Зеленского после 20-го», – напоминает Чаплыга.

Бывший сотрудник президентской администрации РФ, историк Модест Колеров скептически оценивает перспективы помощи от Пекина, полагая, что в украинском вопросе «Китай на двух стульях».

«Он поддерживает территориальную целостность России и Украины одновременно. То есть, Россию вместе с возвращёнными ей шестью новыми субъектами. Украину вместе с ними же, от которых она де-факто уже отказалась», – написал Колеров в своем тг-канале.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Игорь Скурлатов.

«Китай, будущий мировой гегемон, сражается с уходящим лидером США, поэтому роль отношений с Россией для товарища-господина Си представляется не столь значимой. К тому же, по его мнению, нам деваться некуда. Китай хочет урвать побольше с нас, выполняя при этом санкционные требования Белого Дома, требует вернуть хохлам Крым, и при этом настроен дать минимально что-то в взамен», – пишет Скурлатов.

«Китай идет своим путем и поддерживать Россию будет только тогда, когда это ему выгодно», – соглашается экс-депутат Верховного совета СССР Виктор Алкснис.

Однако публицист Кирилл Шулика считает, что Китай в вопросе Украины полезен для России тактически – например, чтобы перебить повестку с «мирным планом» Зеленского, предложив свою альтернативу.

«Попытка создать альянс в поддержку китайского мирного плана, как альтернативе «формуле Зеленского». Понятно, что вокруг китайского плана будут собирать Глобальный Юг. Чтобы Запад не привлек его к «формуле Зеленского». Но все это говорит только о том, что до реализации мирных планов еще очень далеко».

Однако другие комментаторы указывают – украинский конфликт был лишь деталью в глобальном контексте российско-китайских переговоров по созданию справедливого мироустройства и противостояния США.

«В США будут следить за визитом пристальнее, чем в России. Китай для них – ключевой противник на ближайшие десятилетия. А стратегическая комбинация Россия-Китай показывает свой потенциал в конфликте на Украине. Царский прием, оказанный Путину в Пекине, – это практически объявление войны Западу. Теперь – и Китаем. Это – хуже, чем Пёрл-Харбор», – пишет публицист Сергей Мардан.

Политолог Сергей Марков уточняет, что в Пекине пройдут тайные переговоры о создании системы автономных денежных переводов, чтобы китайские банки не попадали под американские санкции.

«Там очень серьёзные и очень тайные переговоры. Главная задача – создать систему прохода денег и товаров, полностью автономную от американцев. Чтобы американцы не могли ничего ни заблокировать, ни даже узнать, ни сами, ни через европейцев или британцев. Сейчас американцы могут узнать и давят. И 80% платежей между Россией и Китаем подвисли. Вот Путин и Си вместе со всеми почти членами двух правительств должны будут сегодня и завтра тайно принять все нужные решения. Там будут сотни подсистем и в них сотни миллиардов долларов уже в следующем году», – написал Марков.

«Выход из-под американского финансово-экономического зонтика — сначала России и Китая, а затем и всех желающих», – рисует перспективы экс-депутат Госдумы Елена Панина.

По словам Владимира Путина, сегодня порядка 90% всех платежей между РФ и Китаем уже проводятся в рублях и юанях. Сформирован портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях.

Либералы (возможно, по указанию Запада, заинтересованного в том, чтобы альянс Пекина и Москвы не был крепок) убеждают, что китайцы не рассматривают Россию как равноправного союзника.

Так, либеральный тг-канал «Бриф» утверждает, что пока решения по автономным переводам нет.

«Это для России Китай сейчас крупнейший партнер, а Россия для Китая — где-то на уровне товарооборота с Вьетнамом. Да еще и очень проблемная, как торговый партнер, так как в любой момент Китаю может прилететь от США или ЕС за те или иные торговые операции с Россией», – утверждает либеральный писатель Анатолий Несмиян.

Однако экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что Китай также отчасти зависим от России. Политик приводит свежую публикацию The Financial Times «Почему рост военных связей между Китаем и Россией беспокоит Запад»: «Поддержка России может дать китайской армии решающее преимущество в потенциальном конфликте с США».

«Нам стоит осознавать, что дружба России и Китая дает Китаю чувство большей безопасности. Не обесценивать вклад России в эти отношения. И Китай это должен ценить. Взамен мы можем требовать, и не мало».

Похожего мнения придерживается и эксперт Института востоковедения РАН Сергей Гончаров.

«Не стоит недооценивать значимость России в китайской внешнеполитической стратегии… Благодаря тем конструктивным отношениям, которые выстроены между Пекином и Москвой, Китай имеет северную границу, куда, кстати говоря, нужно включать – косвенно, в результате хороших отношений с Россией – также границу с Монголией и границу с независимыми государствами Центральной Азии. У Китая есть спокойный стратегический тыл на севере. Это крайне важно для него, поскольку если мы посмотрим на карту, если мы будем двигаться от Индии вниз по большой дуге до Южной Кореи, то мы увидим, что практически со всеми основными игроками в этом регионе у Китая существуют либо территориальные, либо геополитические, либо какие-то иные противоречия. В том случае, если происходит обострение в отношениях с каким-то из государств по этой периферии, они тут же склоняются к Соединённым Штатам вплоть до акцента на заключении каких-то военных договорённостей. В этом смысле спокойный стратегический тыл имеет для Китая абсолютно ключевое значение. Совсем неслучайно председатель Си Цзиньпин говорит о том, что «Россия и Китай стоят спина к спине, обеспечивая тем самым интересы друг друга».

Политолог Алексей Мухин считает, что в ходе визита все соглашения о противодействии США были достигнуты.

«Представляю, что бы они отдали, чтобы узнать содержание 2,5-часовой беседы глав Китая и России с глазу на глаз. Думаю, что это содержание крайне неблагоприятно для них и несёт причины для острого беспокойства. У нас нет иллюзий относительно того, как будет вести себя Китай дальше, но прагматичный подход – наша общая позиция», – пишет Мухин.