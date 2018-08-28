28.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия

Путин в компании силовиков сплавился по Енисею



Президент Российской Федерации Владимир Путин провел выходные в Республике Тыва в компании с главой ФСБ Александром Бортниковым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



Путин уже неоднократно проводит отпуск в Тыве, но в этом году он обошелся без традиционной рыбалки – президент ходил по горам, сплавлялся по Енисею, собирал грибы и ягоды.

Кроме руководства силовых ведомств главу российского государства сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в случае своего избрания президентом Украины, первым делом поехал бы с Владимиром Путиным на рыбалку. Это, по его мнению, позволило бы перезагрузить отношения между странами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть