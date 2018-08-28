Путин в компании силовиков сплавился по Енисею
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел выходные в Республике Тыва в компании с главой ФСБ Александром Бортниковым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Путин уже неоднократно проводит отпуск в Тыве, но в этом году он обошелся без традиционной рыбалки – президент ходил по горам, сплавлялся по Енисею, собирал грибы и ягоды.
Кроме руководства силовых ведомств главу российского государства сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.
Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в случае своего избрания президентом Украины, первым делом поехал бы с Владимиром Путиным на рыбалку. Это, по его мнению, позволило бы перезагрузить отношения между странами.
Метки: Владимир Путин, Тыва
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