Путин в компании силовиков сплавился по Енисею

28.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел выходные в Республике Тыва в компании с главой ФСБ Александром Бортниковым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин уже неоднократно проводит отпуск в Тыве, но в этом году он обошелся без традиционной рыбалки – президент ходил по горам, сплавлялся по Енисею, собирал грибы и ягоды.

Кроме руководства силовых ведомств главу российского государства сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в случае своего избрания президентом Украины, первым делом поехал бы с Владимиром Путиным на рыбалку. Это, по его мнению, позволило бы перезагрузить отношения между странами.