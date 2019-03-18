Путин в Крыму заговорил по-украински

18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Владимир Путин перешел на украинский язык сегодня во время встречи с общественностью Крыма, комментируя отношения России и Украины.

По словам президента, украинский и русский народы не ссорились между собой – вся проблема в нынешнем режиме в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы в России – это третья этническая группа по численности. Русские, потом татары – пять миллионов примерно, три миллиона украинцев. Я уверен 100% – украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность. Ни в чем.

Русские и украинский народы никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которыми вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений.

То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з’їхав, чи шо?». С ума сошли что ли?

Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения. Надеюсь, что эта волна предвыборных ситуаций и комбинаций на Украине, которую мы сейчас наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы какие-то условия для межгосударственных связей.

А что касается уровня отношений между людьми, я думаю, что он всегда был, есть и будет очень серьезным. Люди просто запуганы, боятся даже родственникам позвонить в Россию… Время все лечит, уверен, что общие корни нашей истории, культуры, веры, возьмут верх над всякой политической пеной сегодняшнего дня», – заявил Путин.