Путин в отличной форме. Россия отлично справляется – американский международник

Вадим Москаленко.  
10.10.2023 08:54
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США


Все надежды Соединенных Штатов на свержение президента РФ Владимира Путина потерпели крах.

Об этом в эфире интернет-канала «Моё мнение» заявил профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Мершмайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все надежды Соединенных Штатов на свержение президента РФ Владимира Путина потерпели крах. Об этом...

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«Является ли президент Путин более могущественным и стабильным на своём посту сейчас, или он был более могущественным и стабильным на своём посту два года назад?» – спросил журналист.

«Поскольку Россия очень хорошо справляется на поле боя, и будущее выглядит хорошим, я думаю, что Путин находится в отличной форме. Я думаю, что он находится в такой же форме, как и до начала войны.

Я имею в виду, что мы очень надеялись на то, что Путин будет свергнут, к власти придут люди с миром, любовью и наркотиками, и заключат с нами сделку. На мой взгляд, это не было разумной надеждой. Но, несмотря на это, это больше невозможно», – ответил Мершмайер.

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