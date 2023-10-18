Путин в Пекине. Украина поняла, что потеряла всё – экономист

Анатолий Лапин.  
18.10.2023 20:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Зерно, Китай, Общество, Политика, Россия, Торговля, Украина, Экономика


Итог визита президента России Владимира Путина в Пекин для Украины можно охарактеризовать одним словом – «обидно». Договоренности, которые были там достигнуты, в частности, о поставках российского зерна на сумму более 25,5 млрд долларов, а также участие России в инициативе «Один пояс – один путь» говорят о том, что Украина из некогда крупной транзитной страны превратилась в логистический тупик.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

Итог визита президента России Владимира Путина в Пекин для Украины можно охарактеризовать одним словом...

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«Для Украины там мало чего приятного – хотя бы то, что России высказывали свою поддержку представители многих стран, и лидер Китая Си Цзиньпин поддержал Россию в ее стремлении защищать свой суверенитет. Это уже немало. Конечно, и то, что был заключен договор о поставках большого объема зерновых в Китай, которому не смогут помешать никакие подводные беспилотники и прочие средства поражения, которые имеются у ВСУ.

Вполне возможно, что в Китай отправится зерно из новых территорий, никакие санкции на это распространяться не будут. Что еще обидно для Украины, – это то, что в мире налаживаются новые транспортные маршруты, внедряется новая деловая идеология, реализация проекта «Один пояс – один путь», которая распространяется не только на Евразию, но и на Латинскую Америку.

Украина могла бы занять здесь важное место, ее всегда называли мостом между Западом и Востоком. А на самом деле, Украина сейчас из-за навязанной Западом политики превратилась в великий тупик», – заявил Дудчак.

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