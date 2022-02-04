«Путин в прекрасном здравии, его сменщик Крым тоже не отдаст»: Собчак огорчила украинцев

Новости Украины

В обозримом будущем политическая ситуация в России не изменится. Даже после смены действующего президента новый российский лидер не откажется от Крыма, потому что это будет равно политическому самоубийству.

Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявила скандально известная российская либеральная журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собчак также подчеркнула, что сегодня надеяться на уход Путина по состоянию здоровья не стоит.

«Мне не кажется, что та проблема, которая сегодня существует между нашими странами, это проблема, решаемая несколькими годами. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в России что-то радикально начало меняться. Если вы их видите – давайте обсудим, но пока я вижу, что, к сожалению, я не думаю, что в России каким-то образом политическая ситуация в ближайшие годы изменится. Я думаю, что та самая пресловутая стабильность в нашей стране будет происходить и далее», – сказала Собчак.

«Даже если мы предположим, что власть поменяется в России, во что я не верю, в ближайшие годы, ну кроме действительно каких-то биологических причин, но здесь Владимир Владимирович, мне кажется, в хорошем здоровье, много занимается спортом, я не вижу для этого тоже каких-то предпосылок. Представьте ситуацию – ни Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не сможет, потому что в России это, назовем его «присоединение», поддерживает большое количество россиян, и отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, таким политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И в этом смысле это ловушка и тупик», – заявила Собчак.