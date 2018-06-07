07.06.2018, Москва, Елена Острякова

2 835 просмотров

Путин в прямом эфире дал гражданство одесситке

Президент РФ Владимир Путин пообещал дать российское гражданство одесситке Ирине Баркят, которая обратилась к нему в ходе «Прямой линии».

Ирина, гражданка Украины, вышла замуж за сирийца. Она оказывала помощь российской армии в ведении переговоров с оппозиционными группировками. В результате обстрела Баркят потеряла ногу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Минобороны РФ вывезло ее в Санкт-Петербург на лечение, но получить качественный протез Ирина как гражданка Украины не может. Поэтому она попросила Путина о помощи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уже говорил о том, что мы должны облегчить получение гражданства теми, кто считает себя частью большого Русского мира. В первую очередь это относится к жителям Украины, где бы они ни проживали. Ваш случай особый. Уверен, что здоровье ваше восстановится. Безусловно, такие люди как вы, нуждаетесь в поддержке, и вы получите ее. Я сделаю то, о чем вы просите. Это в компетенции президента. Вы получите гражданство», – сказал Путин.

Он также дал распоряжение Минобороны разыскать семью Ирины и привезти ее в Санкт-Петербург.