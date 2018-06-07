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07.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Транспорт, Экономика, Энергетика

Путин в прямом эфире остановил цены на бензин


Одним из первых вопросов, заданных президенту РФ Владимиру Путину на «Прямой линии», стал вопрос дальнобойщика из Санкт-Петербурга о росте цен на бензин. По словам ведущих, вопросы на эту тему лидируют среди всех присланных вопросов.

«То, что происходит недопустимо и неправильно. Это результат неточного регулирования в сфере энергетики со стороны правительства. Цены поднялись. Это привело к стимулированию вывоза за рубеж сырой нефти. Наши компании считают недополученную выгоду, когда направляют нефть на наши НПЗ», – сказал Путин.

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Он сообщил, что правительство снизило акциз на топливо и отменило дальнейшее повышение акцизов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент заставил прокомментировать ситуацию министра топлива и энергетики Александра Новака.

«Рост цен остановлен. Фискальные меры оказали влияние. Цены с 30 мая не растут. Достигнуты договоренности об увеличении производства топлива и поставки его на внутренние рынки. Мы рассматриваем вопрос об увеличении экспортной пошлины на нефть. Это стало бы стимулом для наших компаний», – сказал Новак.

«Это не стимул, а угроза в адрес нефтяных компаний», – прокомментировал Путин.

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