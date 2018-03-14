14.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин в Севастополе: Крым был передан Украине незаконно

Порядка 40 тысяч севастопольцев собрались сегодня на площади Нахимова на митинг, посвященный четвертой годовщине Русской весны и референдума о вхождении в состав России.

«Гвоздем программы» стало выступление президента РФ Владимира Путина, который сегодня посетил Крым и осмотрел мост через Керченский пролив и Симферопольский аэропорт.

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«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей Родины, в дом нашей матушки-России.

Вы своим решением восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР.

Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и будущее ваших детей.

Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. До свидания! Спасибо большое!» – сказал Путин.