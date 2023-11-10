Путин в штабе СВО в Ростове: на фронте ждут серьезных решений

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Владимир Путин по возвращению из Казахстана минувшей ночью залетел в Ростов-на-Дону, где прибыл в штаб Южного военного округа, откуда ведется руководство СВО на Украине.

Официально содержание переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу сообщается лишь в общих чертах – президент заслушал доклады и посмотрел новые образцы техники. Первый канал показал кадры, как глава оборонного ведомства, встречая президента, демонстрирует мотовездеход Desertcross 1000-3.

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Военкор Александр Сладков поясняет, что это – «легкое транспортное средство переднего края», в котором нуждалась армия, – «что-то типа немного укрупненного ЛУАЗа».

«В декабре должны поставить в войска 500 таких джипов, в первой декаде 24 года — более тысячи. Забота о воюющих. Джип должен стать удобных средством для наших ДРГ для ротации малых групп, для переброски на передний край боеприпасов и провизии, эвакуации раненых. Это круто: Минобороны и нашему ВПК браво», – радуется военкор.

В целом же Сладков визит Путина в Ростов оценивает как предвестник «принятия важных решений по СВО». В качестве самого проблемного участка фронта он называет Херсонскую область, где не удается ликвидировать плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра.

«Тяжелые бои. На Юге мы делаем все, чтоб сбросить вражеские плацдармы в Днепр. Не удаётся. Видимо, нам потребуются дополнительные силы на этом направлении», – прогнозирует Сладков.

Накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за месяцы 2023 года в армию на контракт принято около 410 тыс человек, «не наблюдаем никакого оттока – наоборот, наблюдаем скорее увеличение».

«Что касается вооружений, мы будем наращивать выпуск вооружений и военной техники. И возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень», – сказал Медведев.