«Путин вам не поможет» – в Киеве призвали отдать Донбасс войскам НАТО и ждать Навального

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев должен попросить НАТО о введении в Донбасс иностранного военного контингента и оккупации городов Донбасса западными войсками.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо немедленно подавать заявку в НАТО, чтобы ограниченный военный натовский контингент брал под контроль украинские города в этом луганско-донецком анклаве. Горловка, Алчевск – прекрасные города – можно сегодня взять.

Сразу, конечно, взять Донецк и Луганск не удастся, а вот эти малые города можно спокойно передавать контингентам НАТО. И это надо делать», – призвал он.

Соскин уверен, что Россия не поможет Донбассу, потому что она, во-первых, якобы всегда проигрывала, а во-вторых «вот-вот развалится».

«А Путин даже не посмеет вмешаться в процесс. СССР всегда проигрывал любую агрессию, которую совершал – и в Афганистане, и в Анголе, в Польше, в Венгрии, в Чехословакии. Куда бы он ни влез – он везде всё проигрывал. А НАТО выигрывало.

И Варшавский договор развалился, и Советский Союз, кэгэбистская империя, развалился. И Российская Федерация распадётся. Нравится вам, агентам Московии, не нравится, но так будет. И ваша Россия уже горит по всему фронту. Уже даже Чукотка и Якутия восстали.

Подождите, после 13 сентября восстанут города, где победят умное голосование, люди Навального. И они тогда объединяться, сделают Альянс свободных городов, и потребуют перезаключения Федерального договора. Нет будущего у Российской Федерации», – резюмировал русофоб.