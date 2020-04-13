Путин варит нас на медленном огне как лягушку – подручный Порошенко

13.04.2020, Киев, Игорь Петров

Попытка создать консультационный совет по Донбассу с представителями ЛДНР является провокацией с российской стороны и ведет к дестабилизации Украины, а обмен пленными – «прикормка», которая служит для того, чтобы Украина проглотила этот «крючок».

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил бежавший из Донецка журналист Кирилл Сазонов, ныне обслуживающий Петра Порошенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если мы садимся с Пушилиным за стол переговоров, значит мы косвенно признаем, что он представляет какую-то часть населения Донецка, Луганска, оккупированных территорий. Мы попадаем в ловушку, когда де-юре еще никакого ОРДЛО не существует, никакие выборы там не признаны, а де-факто идут переговоры.

Де-факто Украина ведет переговоры с Донецком, Луганском. Под аплодисменты Москвы, Берлина, Парижа – придать этому легальный статус несложно.

Нас пытаются, как говорят рыбаки, «прикормить». Если завтра сказать, что Зеленский собирается позвонить Путину и просто поговорить про пленных, никакой болезненной реакции не будет. Это как если лягушку кинуть в кипяток, она не сварится, она будет прыгать из него от боли.

Если ее посадить в теплую воду и поставить на огонь температура будет расти постепенно и лягушка обязательно сварится.

Это то, что сейчас Кремль пытается сделать с Украиной. Вбрасывая такую информацию, вбрасывая скандалы, подкидывая раздражители для патриотов – он тестирует порог боли украинцев: «вот это еще можно сделать, а вот это уже нельзя, давайте сделаем то, что можно, подождем чуть-чуть, где-то поменяем пленных, где-то объявим перемирие, потом попробуем еще шажок».

И так постепенно довести температуру до кипения. Чтобы мы не почувствовали боли и не выпрыгнули из этого котла. Нас хотят поглотить постепенно. Они уже несколько раз обжигались и понимают, что резко это не получится», – рассуждает перебежчик.