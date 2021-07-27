«Путин ведет нечистую игру по всему миру» – Болтон

27.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия и Китай являются главной угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос, кто опасней для международной безопасности, Талибан, Аль-каида и ИГИЛ или же Россия и Китай.

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«С точки зрения США, главной стратегической угрозой являются Китай и Россия. Каждая страна, у которой на вооружении есть тысячи атомных боеголовок, будет считаться угрозой. А ее действия в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в других местах — это серьезный вызов мировой безопасности. Владимир Путин продолжает вести нечистую игру везде, где только может. Таким образом, на стратегическом уровне еще долгое время главными угрозами миру и стабильности будут Россия и Китай», – говорит Болтон.

Он также утверждает, что опасность применения оружия массового поражения — атомного, химического и биологического — в ближайшее время может исходить со стороны КНДР и Ирана.

Отметим, что Болтон считается одним главных ястребов американской политики. Так, в 2005—2006 годах он занимал должность постпреда США в ООН ООН, но при этом позволял себе высокомерные высказывания в адрес этой организации.

«Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты», – заявлял Болтон