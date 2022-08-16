Новости Украины

Не стеснявшаяся гастролей по России все 8 лет после майдана киевская артистка Светлана Лобода посетовала, что президент РФ Владимир Путин ведёт страну «не туда», при том, что население его поддерживает.

Об этом Лобода заявила в комментарии DW, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – страна, которая очень сильно заблудилась, потому что во главе стоит человек, который ведет страну не туда. Пока этого люди не поймут и не осознают, думаю, что ничего хорошего в стране не будет. Я выбираю другой путь», – высказалась спивачка.

Бывший ведущий Антимайдана в г. Киев журналист Юрий Кот прокомментировал событие, подчеркнув, что необходимо призывать к ответу не только тех видных медиафигур, что поддерживают вооруженную агрессию ВФУ и разделяющих враждебную повестку Вашингтона, но и тех, кто зазывает отступников обратно в страну.

«Лобода продолжает свою лабуду. Говорит, что Россия заблудилась во главе с Путиным… Блуд, это то, в чем она действительно разбирается. Только вот не по адресу. То, что представляет из себя эта сирена, знаем не понаслышке. Главное, вовремя заблудить, и за большие деньги. И, кстати, да. Лучше пусть наши дети вдохновляются примером Путина, наших солдат, наших врачей и учителей, чем вот этим вместилищем блуда. Меня очень беспокоит то, что все эти мерзости вновь наползают в Россию. Сначала сбежали, как крысы, а теперь опять ползут со своими перелачами, концертами, номерами. Почему не принять решение – наказывать не столько их, сколько тех, кто их сюда обратно тащит? Организовал концерт Лободе – закрывать напрочь твоё агентство, менять директора площадки. Где, в конце концов, министр культуры? Где её инициатива, позиция? Почему молчим? Или это министерство культуры не России? Госпожа Любимова, покажитесь людям. Ваша позиция и решения сейчас нужны как никогда!», – написал он в своем «Telegram»-канале.

Примечательно, что сама певица ведёт активную гастрольную деятельность за рубежом, в том числе вместе с таким же «борцом», как успевший демонстративно попозировать в качестве теробороновца, а после покинувший Украину уроженец Херсона артист Макс Барских.

СМИ публикуют кадры из корпоратива в Нью-Йорке, где бывший одессит празднует день рождения своего ребёнка. Можно наблюдать, как артисты совершенно спокойно общаются с гостями и поют на русском языке.

«Света получила баснословные деньги за этот вечер – $100 000. При том, что выступала для ребенка. Это была вечеринка выходца из Одессы, который сейчас проживает в Нью-Йорке. Его фамилия вам ничего не скажет, так как человек совсем не публичный», – сообщают медиа со ссылкой на источник из близкого окружения певицы.