Путин вернул в Родную гавань и Крым, и треску

Елена Острякова.  
21.02.2024 20:21
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Экономика


Госдума РФ единогласно денонсировала соглашение о рыболовстве в Баренцевом море.

Договор был заключен СССР и Великобританией в 1956 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ единогласно денонсировала соглашение о рыболовстве в Баренцевом море. Договор был заключен СССР...

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«1956 год, время Хрущёва. Не только отдали рыбу англичанам, но и Крым отдали. А сейчас мы это возвращаем. Вот Путин вернул Крым России. И он навсегда войдёт в историю как президент, который вернул нашу территорию, защитил Новороссию. И это опять его решение исключительно. И вернул нам нашу рыбу, потому что её 68 лет ели англичане бессовестные, объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют!», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Соглашение перестанет действовать со следующего года. По словам депутата Розы Чемерис, только в 2023 году Великобритания выловила в российских водах 500 тыс тонн рыбы.

Она отметила, что  следующим будет денонсировано соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенное в 1990 году между министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.

По  его условиям в Беринговом море к США отошла часть исключительной экономической зоны площадью более 30 тысяч квадратных километров, а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря.

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