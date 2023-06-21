«Путин вне конкуренции» – в Киеве с ужасом ждут выборов 2024 года

Вадим Москаленко .  
21.06.2023 19:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продолжающиеся военные действия не помогут украинским неонацистам и их западным кураторам повлиять на итог президентских выборов в России.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжающиеся военные действия не помогут украинским неонацистам и их западным кураторам повлиять на итог...

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В студии поинтересовались, могут ли президентские выборы в России 2024 года как-либо повлиять на СВО.

«Всё равно Путин не может идти на выборы с какими-то серьёзными проблемами или проигрышем на фронте», – сказал ведущий.

«В любом случае Путин выиграет, потому что конкуренции нет. В чём заключается проигрыш [на поле боя]? Если наступление не получится у Украины, у многих по этому поводу оптимизма становится всё меньше – это уже частичная победа для него.

Потому что территории они сохраняют за собой, интегрируют их. В сентябре они собираются провести выборы в местные органы власти на всех оккупированных территориях. Тут уже проигрыша нет», – сказал Карасев.

Политолог уверен, что даже избирательная кампания не остановит конфликт, потому что заморозка крайне невыгодна для Москвы.

«Но они понимают, что если сейчас заморозить конфликт, то через год Украина получит совершено новые оборонные возможности, улучшенные – те же F-16, и лучшее обеспечение тяжёлой бронетехникой. И тогда конфликт замораживается на долгие годы с реваншистскими наклонностями, потому что никто не будет удовлетворён», – резюмировал он.

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