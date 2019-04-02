Путин внезапно перестал быть главным врагом Порошенко

02.04.2019, Киев, Игорь Петров

После первого тура выборов президента Украины фокус действующего президента смещается от больших проблем к традиционному украинскому междусобойчику

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко достаточно четко формулировал, что является главным экстримом первого тура. Он открыто заявлял, что главным его конкурентом является не кто-то из внутриполитических игроков, а президент России, которая считается агрессором. Главный оппонент – Владимир Путин”, – сказал эксперт.

При этом, добавил он, Путин оставался врагом Порошенко лишь до первого тура.

“Когда он завершился, фокус сконцентрировался не на внешнеполитических ориентирах, сколько на внутренних разборках в связи с фактическим победителем первого тура Владимиром Зеленским. Он президентом и большей частью его медиа-команды представляется как представитель олигархического, корпоративного окружения, Коломойского. Грубо говоря, дискурс первого тура полностью повернут с проблем войны и мира на внутрикорпоративного разборку. Ситуация смещается от больших проблем к традиционному украинскому междусобойчику», – резюмировал Ермолаев.