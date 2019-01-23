«Путин вот-вот нападёт!» – новый виток истерии в Киеве

23.01.2019, Киев, Владимир Гладков



Владимир Путин в ближайшее время отдаст приказ на захват Каховского водохранилища в Херсонской области, в противном случае Крым скоро превратится в пустыню.

Об этом в эфире YouTube-канала «UMN» заявил экс-глава Службы вешней разведки Украины Виктор Гвоздь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть большая вероятность полномасштабной войны. Потому что, во-первых, Путин сейчас загнан. Во-вторых, у него ситуация с Крымом, проблемы с мостом, если вода не пойдёт в Крым, он через 2-3 года превратится в пустыню. Их даже не так интересует порт Мариуполя, как Новая Каховка, наши водохранилища и всё остальное», – сказал Гвоздь.

Украинский разведчик уверяет, что Россия наращивает войска на своих западных границах.

«В 2014 году вдоль нашей границы было более пяти мотострелковых бригад, было две армии. За три года были развёрнуты ещё две армии, четыре отдельных дивизии, 13 бригадных тактических групп, я уже не говорю про всякие авиационные и другие формирования, которых уже более 500.

Развёрнута мощная группировка размером более 80 тысяч человек, которая легко наращивается с помощью десантных бригад и дивизий, которые уже готовы. Поэтому он очень серьёзно готовится», – резюмировал Виктор Гвоздь.