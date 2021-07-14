Путин вплотную приблизился к жестким действиям против украинского режима

Опубликованная на сайте Кремля статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» означает, что подход Москвы к российско-украинским проблемам становится более жестким

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил проживающий в Донецке журналист и политолог Андрей Бабицкий.

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«Теперь эти тезисы зафиксированы, как внешняя политика Российского государства. Вообще, сложилось ощущение, что подход к российско-украинским проблемам стал более жестким. Это все заметили», – сказал Бабицкий.

При этом, продолжает собеседник издания, «уважительное отношение к украинскому народу и культуре сохраняется, но отношение к украинской власти становится все более бескомпромиссным».

«Я заметил, что многие на Украине, в России, на Донбассе, восприняли этот текст так, что за границами этой жестко-обозначенной позиции будут наконец-то предприняты действия. И этой статьей Путин приблизился к этим действиям вплотную. Об этом говорит тезис, что Россия не станет мириться с тем, что внешние силы пытаются сделать из Украины некую «Анти-Россию». Это сочетается со старым высказыванием Путина о том, что Украина может лишиться своей государственности, если будет вести себя агрессивно. Так вот, сумма этих двух тезисов дает толчок к тому, чтобы исправить сложившееся положение», – резюмировал Бабицкий.