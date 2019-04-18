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18.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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«Путин – враг! Донбасс ничего не получит» – Зеленский

Украина будет вести информационную войну на востоке, чтобы убедить жителей ЛНР и ДНР в том, что им не выжить отдельно от Киева.

Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил кандидат в президенты страны Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комик заявил, что считает президента России Владимира Путина врагом. Кроме того, он подчеркнул, что не будет подписывать закон об амнистии воевавших на стороне ЛДНР ополченцев.

«Я считаю, что нет», – ответил политик на вопрос, должен ли быть у Донбасса особый статус.

«Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего», – заявил Зеленский.

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