«Путин – враг! Самое время создать европейский оборонный союз» – Урсула фон дер Ляйен

Максим Столяров.  
11.03.2025 18:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 343
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейская оборонная промышленность заметно отстает от российской, поэтому странам ЕС нужно существенно ускорять милитаризацию.

Об этом на заседании Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейская оборонная промышленность заметно отстает от российской, поэтому странам ЕС нужно существенно ускорять милитаризацию....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Нам нужен резкий рост европейской обороны, и нам он нужен сейчас! Это нужно, прежде всего, из-за ситуации на Украине. Украине срочно нужны поставки вооружений и гарантии безопасности. Но этот момент настал не только для Украины, это касается всей Европы и безопасности нашего континента. Путин уже не раз доказывал, что он наш враг, ему нельзя доверять, его можно только сдерживать.

И мы знаем, что военный комплекс России производит больше, чем мы. Если посмотреть на военные расходы, то Кремль тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство в Европе всё ещё на низком уровне. И помимо традиционных угроз, спектр угроз с каждым днём становится шире!

Европе действительно нужно активизироваться. Мы хотим задействовать все финансовые рычаги, чтобы укрепить и ускорить наши оборонные производства. С помощью плана перевооружения Европы мы сможем мобилизовать до 800 млрд. евро», – заявила фон дер Ляйен.

«Мы все хотим жить в мирное время без всяких вопросов. Но я уверена, что если мы задействуем нашу промышленную мощь, то сможем восстановить сдерживающий фактор для тех, кто хочет нам навредить. Пришло время создать европейский оборонный союз, который обеспечит мир на нашем континенте, благодаря единству и силе!», –  призвала глава ЕК.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить