«Путин всегда с нами»: Евродепутаты вновь попались на удочку «Лексуса»

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Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) вновь разыграл европейских политиков под видом соратника блогера-уголовника экстремиста Леонида Волкова.

На этот раз он предстал перед собеседниками в махровом халате на кухне. Но сидящих в офисах лидеров Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера и Сандру Калниете это ничуть не смутило. Они прилежно отчитались перед «Волковым» о том, как вредят России.

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«Европейский парламент не имеет возможности ввести санкции. Мы можем только принять политические стандарты. Но мы повторяем, что тем людям, которые близки к Кремлю олигархам из ближнего круга, как и их семьям должен быть запрещен въезд в Европейский союз, и их активы должны быть заблокированы. Мы говорим о прекращении «Северного потока-2», о введении больших санкций, о других мерах, которые касаются российского внешнего долга. Как вы заметили, все эти политические заявления, сделанные различными лидерами ЕС и президентом США, у них есть прямое влияние на рубль. Потому что рубль упал за прошлую неделю на 3%», – сказала Калниете.

«Американское влияние гораздо сильнее в этих экономических вещах. Нет сомнения, что доллар – доминирующий актив. Поэтому им сделать это легче… Иногда кажется, что ЕС делает невероятную работу при ограниченных возможностях. Мы также чувствуем, что мы не можем сделать достаточно для этого. Это наша проблема, что демократические структуры, которым очень нужна помощь, находят компромисс после этого», – поддержал ее Вебер.

В ходе беседы пранкер, то доставал и демонстрировал детские игрушки, то чистил и ел апельсин. Евродепутаты сохраняли спокойствие. Удивительно, но после многочисленных розыгрышей Столярова под видом Волкова у них не появилось никакого подозрения.

В конце беседы на экране вместо «Волкова» появился Путин. Вебер и Калниете похихикали, а Столяров изобразил недоумение.

«Он всегда с вами. Это хорошая шутка», – сказала Калниете.

Осталось непонятным, поняла ли она, что ее разыграли.