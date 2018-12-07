07.12.2018, Киев, Галина Шершнева
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Спорт
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“Путин всех подкупил”: Гордон нашел обьяснение, почему ни один его прогноз не сбылся

Украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону пришлось оправдываться за свой ложный прогноз о том, что у России отнимут право на проведение чемпионата мира по футболу.

Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» ему напомнил телезритель, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Я не занимаюсь прогнозами. Я просто говорил, что чемпионата мира по футболу не будет. Когда я это говорил, я знал, почему я это говорил. Все к тому шло. Мы видели определенные действия ВАДА, недопуск российских спортсменов на Олимпиаду. И расследование по поводу взрыва самолета Качинского над Смоленском, и расследование по «боингу», сбитому над Донбассом. Тучи сгущались», – сказал Гордон.

Чтобы объяснить, почему его прогноз не сбылся, он обвинил ФИФА в коррупции.

«Но кто ж мог спрогнозировать, что Владимир Владимирович Путин бросит столько денег на подкуп ФИФА. Мой друг, с которым я поспорил на 500 долларов, бывший вице-президент федерации футбола Украины, сказал: «Вы проиграете». Я спросил, почему. Он говорит: потому что ФИФА — это замкнутая коррупционная организация, на которую не влияет ничего кроме бабок. Путин это и сделал», – сказал Гордон.

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