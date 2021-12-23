Путин вскрыл газовую схему, по которой ЕС наживается на Украине

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Новости Украины

ФРГ перепродает излишки газа, которые поставляет в эту страну «Газпром» по трубопроводу Ямал-Европа (плюс 10% к объему контракта), в Польшу и, возможно, на Украину.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До чего противные, как бы это сказать… Ну ладно… Это переходит всякие границы. «Газпром» не забронировал трафик, потому что его немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку. Они в реверсном режиме включили этот маршрут и несколько дней качают из ФРГ в Польшу», – сказал Путин.

Он напомнил, что этот газ ФРГ закупает по контракту – в несколько раз дешевле цен, которые сейчас есть на бирже.

«Перепродав только один миллиард кубометров газа, можно заработать почти миллиард долларов. Это бизнес. Они, получив у нас на 5,6 млрд больше, чем это предусмотрено долгосрочным контрактом, теперь продают его», – сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что объем польского реверса совпадает с пропускной способностью трубопровода из Польши на Украину.

«Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что на самом деле происходит, и может быть, обратиться в определенные инстанции. И вместо того, чтобы подавать в Польшу и на Украину, пытаясь там поддержать штаны кому-то, лучше бы осуществлять поставки в Европу, ту же ФРГ, и повлиять на цену на споте. Пусть не думают, что они такие умные, и на них Боженька заснул», – сказал Путин.

По его словам, европейские политики, которые обвиняют «Газпром» в создании энергетического кризиса, «врут все время, с ног на голову поставили». «Газпром» увеличил объем поставок на 12%, а дефицит создали США, отказавшись поставлять в Европу сжиженный газ.