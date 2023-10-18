Путин: ВСУ начали новое контрнаступление, ATACMS продлят агонию Украины

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Поставки американских крылатых ракет «Атакамз» Украине создадут дополнительные угрозы, но не изменят ситуацию на фронте.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Пекине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, конечно, наносит вред и создает дополнительные угрозы. Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. Самое главное, это кардинально вообще не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Это невозможно. Об этом можно точно сказать. Результата не будет», – сказал Путин.

Он считает поставку ракет ошибкой США.

«Это очередная ошибка со стороны США. Если бы они не поставляли оружия, то могли бы в будущем сказать: если бы мы поставили все оружие, ситуация изменилась бы, но это бы привело к лишним жертвам, поэтому мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка», – сказал Путин.

Президент полагает, что положение Украины американские поставки не облегчат, а усугубят.

«Для Украины тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию. Вот они начали давно анонсированное и ожидаемое контрнаступление уже на Херсонском направлении. Результата нет пока, а потери есть», – сказал Путин.