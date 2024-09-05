Путин выбирает Харрис за ее «выразительный смех»

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Президент РФ Владимир Путин будет поддерживать Камалу Харрис на предстоящих в США президентских выборах.

Об этом он заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорил, у нас фаворитом был, если можно так сказать, действующий президент господин Байден. Его сняли из гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то вот Трамп ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», – сказал Путин.

«Владимир Путин всегда умел в троллинг. Выделить смех и лошадиную улыбку Харрис как ее главную характеристику как политика, это тонко», – восхитился словами президента политолог Юрий Баранчик в своем тг-канале.

Позиционирующий себя как левого публициста Максим Шевченка принял слова Путина за чистую монету.

«Российской элите, разумеется, выгоднее давние партнеры глобалисты (их представляют в американских выборах демократы), с которыми, несмотря на всю якобы антиглобалистскую и антилиберальную трескотню пропаганды, есть давний, успешный и взаимовыгодный опыт разграбления богатств бывшего Советского Союза», – написал Шевченко.

А иноагентка и ведущая телеканала-иноагента «Дождь» Екатерина Котрикадзе считает, что Путин солгал, и на самом деле он поддерживает Дональда Трампа.

«Все обращают внимание на замечание Путина про «заразительный смех» Камалы Харрис. А вы лучше заметьте, что Путин практически слово в слово повторяет любимый тезис Трампа: «никто не был жестче меня в отношении России». Согласовали тезисы, получается. Интересно, кто писал методичку — Кремль или всё-таки команда Трампа», – пишет Котрикадзе.