Путин вычистит 30% руководства России – «пятую колонну» Запада

23.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Около 30% высокопоставленных чиновников России и депутатов парламента – фактически, легализованная «пятая колонна» Запада – будут вынуждены покинуть свои посты сразу после введения предложенной Владимиром Путиным поправки к Конституции о запрете работы на государственных должностях лицам с двойным гражданством.

Об этом на собрании в Москве заявил глава общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев – бизнесмен, которого в СМИ называли одним из главных спонсоров Русской весны.

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«Невозможно описать, как же изменится наш ландшафт в случае, если все, у кого есть двойное гражданство, покинут государственную власть. И их очень много. Это только кажется, что их мало. Есть различные расчёты о том, что среди тех, кого эта норма коснулась, отставников может оказаться до 30 процентов. Они же это не рекламируют.

А что означает гражданство другого государства? Это же не только паспорт, но и обязательства перед другим государством — от воинской до налоговой, это легализованная пятая колонна внутри государства.

Это совершенно невозможно в суверенном государстве», – сказал Малофеев.

По его словам, подобные двойные стандарты исключены в США, однако в России распространено до последнего времени.

«Но теперь появилось предложение Владимира Путина, которое поможет изменить положение вещей. И мы посмотрим, сколько депутатов из прежних созывов останется в Госдуме после очередных выборов. Ну, а шутку про правительство вы и так все знаете: когда в 13:00 президент Путин объявил о том, что имеющие двойное гражданство не могут занимать пост министра, а в 16:30 правительство попросилось в отставку. Мы знаем, что это шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля истины», – напомнил Малофеев.