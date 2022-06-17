Путин высказался о гражданах, стесняющихся своей страны и СВО

17.06.2022  19:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация


Против СВО на Украине выступают только те, кто не связывает свою судьбу с Россией. Поэтому им и «стыдно».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против СВО на Украине выступают только те, кто не связывает свою судьбу с Россией....

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«Стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и жизнь своих детей с нашей страной. Им не стыдно, они просто не хотят, чтобы возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить, и хотят, чтобы там воспитывались их дети.

А думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, он, может быть, испытывает тревогу, но безусловно в сердце своем заинтересован в росте могущества России. В том, чтобы она стала сильнее, увереннее в себе, более суверенной, смотрела уверенно в будущее. По-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети», – сказал Путин.

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