Путин выступил против переноса выборов – Жириновский не согласен

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин подвел черту под дискуссией, которая шла последний месяц по поводу переноса сроков парламентских выборов.

Несистемная оппозиция опасалась, что власть перенесет выборы с сентября на апрель, чтобы получить лучший результат, не дав оппонентам подготовиться.

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Руководитель российской ЦИК Элла Памфилова неожиданно предложила провести выборы в октябре.

Путин считает, что сдвигать дату выборов не надо.

«Там есть везде и плюсы, и минусы. Сейчас не будем об этом говорить. Сложилось так как сложилось. В целом вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение, это время проведения избирательных кампаний: лето закончилось, все вернулись домой. Исходим из того, что для людей удобнее всего», – сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжал настаивать на переносе выборов на апрель.

«Вам опять навязали единый день голосования – сентябрь. Нельзя. У нас северная страна, люди не успевают отдохнуть. А мы выборы устраиваем. Выборы – последний понедельник, рабочий день, апрель. Тихий спокойный месяц, и это будет лучше, потому что сейчас сентябрь должен быть месяцем отпуска. И с этим согласны все. А мы что делаем сейчас? Там, на юге, плюс 30, а у нас кое-где снег уже выпал. И нам все доказывают: нет, учебный год с 1 сентября, нет, выборы в сентябре», – сказал Жириновский.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.