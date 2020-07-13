«Путин взломал аккаунт»: Макаревич нашел что-то хорошее в России

13.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Лидер группы «Машина Времени», откровенно прозападный либеральный рок-музыкант и любитель постмайданной Украины Андрей Макаревич был вынужден согласится с тем, что за годы путинского правления старые русские города центра России преобразились в лучшую сторону.

Об этом сам Макаревич написал на своей странице в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решил показать жене русские красоты (не все же ей меня по Эфиопиям водить), – рассказал музыкант. – Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Был я в этих местах в 1972 году – обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо!».

Внезапное «прозрение» музыканта прокомментировал российский политолог Олег Матвейчев. «Макаревич ненастоящий!!!!!! Путин взломал аккаунт!» – язвительно отметил эксперт.

Впрочем, не все подписчики страницы Макаревича разделили эстетический порыв художника.

«Ну и вы ведь прекрасно понимаете за счёт чего эти золотые купола, белесые стены и инфраструктура обслуживающая это! – поделился своими сокровенными знаниями Анатолий Скукин. – Если совсем грубо, то медицина, образование, такой режим вообщем».

И действительно – надолго певца либеральных свобод не хватило, его следующим сообщением стал репост со страницы коллеги по либеральному цеху Льва Рубинштейна с фотографией, изображающей «наезд» жлобоватого охранника в камуфляже на ростовую куклу с шариками.

«Лучше о сегодняшней жизни и не скажешь», – прокомментировал изображение Макаревич.