Путин за год увёл Донбасс у несмышлёного Зеленского – политолог

21.04.2020, Киев, Игорь Петров

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов был совершенно прав, когда заявил, что Зеленский проиграл встречу Нормандской четверки в Париже.

Об этом в эфире Politeka Online заявил политолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Зеленский и его команда в этих переговорах планомерно сдают интересы Украины, это однозначно. И этот странный пацифизм Зеленского, естественно, никаким образом не пойдет на пользу Украине, имея такого агрессора под боком.

Тут Илларионов лучше разбирается, он, по крайней мере, прекрасно понимает природу Путина, он прекрасно понимает цели и задачи Путина, потому что у него есть достаточный опыт.

Поэтому мне трудно не подержать Илларионова, я тоже понимаю, что за год человек даже не продвинулся в отношении того понимания, куда он попал и зачем он нужен, и что он может там сделать», – переживает Сергей Гайдай.

Напомним, в одном из недавних интервью Андрей Илларионов заявил, что Зеленский проиграл Путину в Париже со счетом 0:26.

«Зеленский проиграл эту встречу со счетом 0:26…. Полностью. Я специально написал текст, анализируя документы, принятые на нормандской встрече, официальные заявления представителей, а также ответы на вопросы на пресс-конференции. Зеленский проиграл по всем пунктам. Нет ни одного выигрыша. … Понятно, что у Зеленского такого бэкграунда нет, что у него сложнее… Но Зеленский оказался слабее, чем думал Путин», – заключил экс-советник президента РФ.