Путин займёт всю Украину – эксперт оценил первое интервью президента с начала СВО

Новости Украины

Цели спецоперации на Украине вызывают многочисленные споры – где и когда она остановится. Завершится ли СВО освобождением бесспорно русских земель или продолжится до полной демилитаризации и денацификации Украины на границах с НАТО – к западу от Львова.

В связи с этим внутри российской общественности и среди экспертов бурлят и кипят страсти, напоминающие «зрадо-переможные» стенания, присущие больше «укро-суспильству». Однако большинство забывает, что у спецоперации, кроме высоких и благородных задач, есть цель сугубо прагматичная – как тактическая, так и геостратегическая.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Павел Никаноров, первым предсказавший провал наступления Порошенко в Донбассе в самые тяжёлые дни для ополчения летом 2014 года.

«В декабре 2021 года Путин потребовал убрать НАТО к границам 1997 года и отодвинуть за бывшую «берлинскую стену» потенциально опасные для РФ системы – пригрозив «военно-техническим» ответом. США и НАТО ответили отказом. 24.02.2022 года последовал тот самый «военно-технический» ответ. Задачи СВО на Украине были сформулированы президентом, с одной стороны, предельно ясно для Русского мира, с другой, – оставили широчайшее поле для интерпретаций. И это не удивительно, так как все дружно забыли о первоначальной стратегической цели. Исходя из неё и следует прогнозировать, где и когда остановятся войска РФ на Украине. Поскольку США и не думают об отводе НАТО, постольку и об окончании СВО говорить не приходится – ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе, ни в долгосрочной. Байден уже начал торг, предложив накануне «удовлетворить» Россию теми территориями, которые она заняла на сегодняшний день, и даже готов разрешить Москве продавать Штатам с дисконтом нашу нефть и удобрения. Для Вашингтона такой исход унизителен, но отнюдь не катастрофичен – и даёт время на передышку, оставляя резонные надежды на уничтожение российского государства, скажем так, «попозже». Мы ещё много такого цирка увидим от Байдена, где страшные угрозы будут перемежаться «выгодными» предложениями. Тем временем Путин нисколько не лукавит, говоря о том, что «всё идёт по плану». Да, многим на фоне продолжающихся обстрелов Донецка и медленного продвижения армии не совсем понятно (а кого-то и раздражает) – «как это всё идёт по плану???». Но президент не может заставить прыгнуть выше головы армию, экономику, нашу дипломатию и т.д. Он работает комплексно, используя все имеющиеся преимущества – таким образом, чтобы и сохранить Россию, и обеспечить её развитие. Поэтому и нефть продадим кому угодно, и удобрения, если это работает на конечную цель – достижение полной стратегической безопасности страны. Накануне президент дал исчерпывающий ответ обществу в лице Павла Зарубина на все тревоги, связанные с поставками Украине новых и опасных видов западных вооружений. Он прямо дал понять, что не боится этих поставок. А если США направят Украине дальние ракеты – то предупредил, что Россия ответит тем и туда – чем и куда до сих пор не отвечали. Судя по всему, Кремль готов к затяжным боевым действиям и рутинизации конфликта, как в Сирии. Сейчас президент ждёт освобождения всей Новороссии – а остальную Украину будет долго превращать в полные руины с медленным и постепенным, сохраняя по максимуму личный состав, продвижением к Киеву и западным границам. Если к тому времени США не отодвинут НАТО на границы 1997 года и не предоставят Москве гарантии безопасности (а они не отодвинут и не предоставят), значит, вооружённые силы РФ выйдут на границы Польши, Словакии и Венгрии. После этого и начнутся те самые переговоры и последует очередное предупреждение Кремля о новом этапе «военно-технического ответа», – заключил эксперт.