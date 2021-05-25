Путин закроет Азовское побережье и блокирует Одессу – депутат Рады

25.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если бы СНБО Украины был «полноценным», там бы занимались, в первую очередь, угрозой прекращения прокачки российского газа по украинской ГТС и блокировки Азовского и Чёрного морей.

Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное» заявил депутат от партии «Голос» Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две ключевые вещи, с помощью которых Путин собирается давить на Украину для того, чтобы ее сделать гибче и сговорчивей. «Северный поток-2» – это очень большой риск прекращения прокачки газа через украинскую ГТС. Вторая история, с помощью которой он собирается давить – это полностью заблокировать для нас Азовское море и фактически заблокировать Чёрное море.

Это есть в планах, эти две вещи – закрытая труба и закрытое море. Это фактически означает, что закроется Бердянск, Мариуполь, и очень серьезно усилится проблема в Одессе. Он считает для себя, что эта история будет очень выгодна для России, чтобы выставлять условия», – рассуждает русофоб.

«Об этом нельзя забывать, и СНБО, если бы он был полноценным СНБО, при всём моём уважении к Данилову и всех людей, которые входят в этот важный орган, над этим они должны работать, в первую очередь», – добавил Рахманин.