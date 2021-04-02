Путин закрыл Лукашенко дорогу в Кремль

02.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планировал возглавить Союзное государство, но приход к власти Владимира Путина поставил крест на этих мечтах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

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Он рассказал о казусе, который приключился после подписания в 1997 году соглашения о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«Соглашение подписали 2 апреля, а вот утверждение Устава перенесли конец мая. В нем была норма, пролоббированная коммунистами, по которой полномочия главы Союза России и Белоруссии выше, чем полномочия главы Российской Федерации. Они таким образом хотели Ельцина убрать. Два года Ельцин по ротации, как предполагалось, следующий – Лукашенко. Когда Ельцину об этом доложили, он пришел в негодование.

А так как он документ уже завизировал, но торжественно еще не подписал, то отправил в Минск Ивана Рыбкина, чтобы он тихо-спокойно, без публичных криков документ забрал у Лукашенко. И Рыбкин в своих воспоминаниях сообщил, что потом он целые сутки приходил в себя после употребления большого количества спиртных напитков», – сказал эксперт.

Он напомнил, что ратифицировали соглашение уже в 2000-м.

«Документ предполагал появление некой конфедерации, но он не выполнен до сих пор. Лукашенко, как говорят, тогда мечтал в Кремль переехать. Думаю, это одна из причин, по которой он пошел на это соглашение. Если бы он не имел цели возглавить новое государство, то он не стал бы заморачиваться. Он смотрел на бессильного Ельцина и грезил новыми вершинами. А потом пришел Владимир Путин. И дорога в Кремль для Лукашенко закрылась. Поэтому этот договор и не был реализован», – считает Болкунец.