«Путин закусил удила и будет идти до последнего» – Мельник

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Новости Украины

Наиболее боеспособные российские подразделения не выводятся из Херсона, более того туда перебрасываются новые силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник.

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«Сообщения были о снятии флага РФ со здания Херсонской ОГА или исчезновении блокпостов возле Чернобаевки. Но, по моему мнению, это достаточно локальные события, и их нельзя воспринимать как надежные индикаторы, по которым можно оценивать дальнейшее развитие событий. Есть другой момент. Туда интенсивно идет переброска новомобилизованные силы. В то же время не отводятся оттуда боевые части воздушно-десантных войск РФ. Это может свидетельствовать о том, что вариант — стоять до последнего — пока не отвергли», – сказал эксперт киевскому журналу «Новое время».

По его словам, сейчас нет индикаторов того, что в Кремле «могут в какой-то момент снизить свои амбиции, попытаться выйти из этой войны, пойти на какие-то компромиссы».

«Путин закусил удила и будет идти до последнего. А российское военное командование — это такой феномен военной культуры вообще. Я бы сказал, что это еще советская военная культура — когда для командира любого уровня приоритетом является оценка его старшего начальника, чем стоящий за ним личный состав. Они готовы выполнять приказы, представляющие угрозу не только его подразделению, а даже ему лично, но чтобы не получить выговор или снятие с должности или разрушение карьерных перспектив. Те, кто, как и я, служил в советской армии, наблюдали это неоднократно. И сейчас я, словно дежавю, вижу то же самое. Поэтому это одно из объяснений поведения в первую очередь российских офицеров», – считает Мельник.