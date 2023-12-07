Путин: Запад хотел заставить нас страдать, но сам потерял деньги
Запад рассчитывал обрушить российскую банковскую систему, чтобы заставить Москву прекратить СВО, но просчитался.
Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовёт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одним из первых решений Запада в прошлом году стало отключение российских банков от системы Visa и MasterCard. Расчет был на то, что это сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи, а, следовательно, парализует банковский сектор страны. Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан «страдать».
Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан. Хотели создать проблемы миллионам российских семей.
Однако что получилось на практике? Граждане и бизнес практически не заметили бесшумного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается.
При этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только недополучили то, что могли бы заработать России.
Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты. Напротив, мы укрепляем суверенитет в этой сфере», – сказал Путин.
Спасибо!
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