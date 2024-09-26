Путин: Запад проигрывает в условиях честной борьбы

Страны Запада пытались использовать свою монополию на инфраструктуру энергетического рынка для недобросовестной конкуренции.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исторически сложилось так, что именно в руках Запада оказались сосредоточены основные элементы, обеспечивающие инфраструктуру глобального энергетического рынка. Имею в виду инновационные решения по добыче сырья, логистику, страхование поставок ресурсов, а также систему платежей за эти операции. Словом – то, что наравне с технологиями формирует своего рода платформу мировой энергетики.

Западные элиты полагали, что смогут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане и таким образом выставить их на обочину прогресса, а на самом деле – просто выдавить с рынка.

Все эти инструменты используются как инструменты недобросовестной конкуренции. Мотив очевиден: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает в условиях честной борьбы», – сказал Путин.