Путин: Запад вынашивает планы по расчленению России

23.12.2021  15:08 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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НАТО, Политика, Россия, США


США создали угрозу безопасности России, разместив свои ракеты у ее границ.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США создали угрозу безопасности России, разместив свои ракеты у ее границ. Об этом президент...

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«Наши действия будут зависеть от безусловного обеспечения безопасности России. Сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо. Чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Чего здесь необычного?» – сказал Путин.

Он напомнил, что США аннексировали в 19-м веке мексиканские Калифорнию и Техас, «но никто не вспоминает, как про Крым».

«Нам важен не ход переговоров, а результат. Вы должны нам дать гарантии. И немедленно. Сейчас, а не забалтывать это десятилетиями и под мягкий говорок делать то, что планировали», – сказал Путин.

Он считает, что стратегической целью США еще со времен президента Вудро Вильсона является расчленение России. Именно этим объясняется, что Запад «надул и нагло обманул» Россию в вопросе расширения НАТО на восток.

«В 1991 году мы сами себя разделили на 12 частей, но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», – сказал Путин.

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