Путин – Западу: Боимся простудиться на ваших похоронах

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто хочет «списать Россию со счетов», слишком торопятся.

Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал.

И укрепляя нашу страну, и глядя на то, что происходит в мире, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», – сказал Путин.

По его мнению, в современном мире Китай, Индия и Германия движутся к позциям супердержав.

«США, которые в какой-то момент доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и нужна ли эта исключительность самим США», – риторически заключил Путин.