22.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Путин – Западу: Боимся простудиться на ваших похоронах


Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто хочет «списать Россию со счетов», слишком торопятся.

Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал.

И укрепляя нашу страну, и глядя на то, что происходит в мире, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», – сказал Путин.

По его мнению, в современном мире Китай, Индия и Германия движутся к позциям супердержав.

«США, которые в какой-то момент доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и нужна ли эта исключительность самим США», – риторически заключил Путин.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть