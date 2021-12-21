Путин – Западу: Ваши манипуляции надоели

Россия серьезно озабочена наращиванием у своих границ военной группировки США и НАТО, а также проведением крупномасштабных учений, в том числе, незапланированных.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас крайне беспокоит, что у границ России идет развертывание глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5. Для нас это серьезнейший вызов нашей безопасности», – сказал Путин.

Он напомнил, что на днях МИД РФ сформулировал и передал требования России к США.

«Кстати говоря, президент США в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложение мы и направили наши проекты, которые бы исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных вооружений. Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем, и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. Потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причиной становятся неинтересными. Легко. Объясняя чем-то или нет, как это было с договором по ПРО, по открытому небу. Но хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену словам и обещаниям мы хорошо знаем», – сказал Путин.

По словам президента в конце 80-х годов прошлого века Запад нарушил данные России обещания, «и мы получили пять волн расширения НАТО, когда были безоблачные чуть ли не союзнические отношения».

«Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса РФ сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну, куда больше, чего еще надо? В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ. Советовали. Чего еще? Зачем нужно было поддерживать сепаратизм на Кавказе, причем, с помощью международных террористов? Иногда задаешься вопросом, зачем они это все делали. Думаю, что от эйфории от победы в так называемой холодной войне и из-за неграмотного анализа развития ситуации», – сказал Путин.

Он заявил, что устным заверениям Запада Россия больше не поверит.

«Мы не требуем для себя особых эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем Евразийском пространстве. Разумеется, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И имеем на это полное право. Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей территории. За тысячи! И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам – сразу ссылаются на международное право, устав ООН. Эти манипуляции надоели!» – сказал Путин.