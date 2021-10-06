Путин запретил «Газпрому» останавливать транзит через Украину

06.10.2021 20:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин призвал «Газпром» строго соблюдать условия контракта с Украиной по транзиту газа через ее территорию.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много спекуляций на этот счет. «Газпром» считает, что ему экономически выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам – давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу, дешевле все получается под 3 млрд долларов по году. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину», – сказал Путин.

Свое решение он объяснил гуманностью в отношении Украины и репутацией «Газпрома».

«Во-первых, не нужно никого ставить в трудное положение, включая саму Украину, несмотря на все моменты, связанные с нашими отношениями. А во-вторых, не нужно подрывать отношение к «Газпрому», как к абсолютно надежному партнеру. Прошу обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по транзиту газа через Украину в Европу», – сказал Путин.

«Президент Путин послал сигнал народам Украины. Мы – братские народы и Россия не даст вам замерзнуть и обнищать, если этому не будут препятствовать власти Украины», – прокомментировал слова президента политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.