«Путин запугал Европу, она дрожит!» – украинский политик

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Новости Украины

Президенту России Владимиру Путину удалось настолько запугать Европу, что Брюссель не может угрожать Москве ничем, кроме санкций, в случае начала российской операции по принуждению Украины к миру.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину удалось запугать Европу, он ставил перед собой такую цель: запугать Украину и Европу. Мы уже 8 лет пуганные, а Европу запугать ему удалось, она на самом деле дрожит и не хочет быть в опасности. Посмотрите, что обговаривается: санкции, чтобы заставить Путина действовать иначе, если он пойдёт войной на Украину. Иными словами, обговаривается уже следующий этап войны, а то, что Путин на первом этапе войны захватил Крым и часть Донбасса, уже не обговаривается, об этом даже не вспоминают, весь мир боится, что Путин пойдёт дальше», – сказал Гриценко.

Он увидел неуверенность и в руководстве НАТО.

«Путин заставил НАТО оправдываться о том, что у них нет никаких агрессивный планов, он перевёл повестку дня. Даже немцы, у которых течёт слюна на российский газ, все равно испугались Путина, потому что он может стянуть войска не только к Украине, а и к прибалтийским странам», – заключил Гриценко.