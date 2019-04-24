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24.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин заставил задуматься карателей, смотрящих в прицел на жителей Донбасса

После выдачи российских паспортов в Донбассе наступит мир, потому что украинские «херои» побоятся стрелять по гражданам РФ, как, например, боятся стрелять в крымчан.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стрелять в граждан Российской Федерации намного сложнее, чем в граждан неопределённой территории. Например, они (ВСУ и украинские националисты– прим. ред.) ведь не могут стрелять по Крыму, хотя и кричат «Крым наш». Ну так чего же не стрельнёте? Потому что знаете – получите ответку.

А вот теперь то же самое будет и в Республиках. И когда там появятся действительно граждане Российской Федерации – у людей наступит мир. Не хотите давать им мир? Не надо, сами возьмут», – отметил журналист.

В свою очередь, донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, посмеявшись над всеми кричавшими «Путин слил», заверил, что большинство жителей Донбасса поспешат получить российские паспорта и будут ждать следующего шага – вхождения в состав Российской Федерации.

«Помните, украинские эксперты постоянно кричали: «Ну, так признайте, выдайте паспорта, что ж вы, слабо?». А теперь: «Это филькина грамота». Главное из Крыма в Киев, оказывается, легко ехать, а из Донецка в Ростов – думают, что далеко. Ну, география на Украине – наука не дворянская.

На самом деле есть уже и механизмы выдачи этих паспортов, и, смею вас заверить, подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР, конечно же, воспользуются этой процедурой. Мечтали об этом давно, будут ждать и следующего логичного шага – признания ДНР и ЛНР», – добавил Корнилов.

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