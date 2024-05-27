Путин затроллил Зеленского Януковичем

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Приземление самолета бывшего президента Украины Виктора Януковича в Минске в день, когда там шли переговоры президентов России и Белоруссии, является социальной провокацией и издевательством (троллингом) над бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским, узурпировавшим этот пост.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Киселеву заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там был самолет Януковича. Этот факт никто не отрицает. Мне кажется, что это был некий троллинг российской стороны, потому что на этой пресс-конференции они заявили о том, что они не признают легитимность Зеленского. Это сказал Путин и подтвердил Лукашенко. А вспомните, как Янукович карандашик ломал и говорил, что он легитимный… Это был некий политический троллинг, не более того», – рассуждал Шевченко.

Он отметил, что хотя факт пребывания Януича в Минске не был никем подтвержден, о его самолете написали все украинские СМИ.