Путин: Завершение конфликта на Украине будет только на условиях России

Завершение конфликта на Украине будет только на условиях России, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО.

Глава государства отметил, что сейчас меняется воинственная риторика западных элит, ранее заявлявших о необходимости разгромить Россию на поле боя.

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«Риторика меняется: те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся. Вы воевали, ранения получили там и прочее, и что мы, всё сдадим что ли? Здесь камеры работают, я бы сейчас здесь определенный жест показал, вы все знаете, что за жест. Так что этому не бывать», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что российский ВПК смог опередить страны Запада, накачивающие Украину оружием.

«Вы тоже, наверное, слышали много раз: украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155 калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 [тысяч] в месяц. В месяц! А те за сутки тратят пять тысяч. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года, но тоже: производили 14–15, будут до 20 [тысяч] производить. Но если тратить по пять тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Им танков поставили 400 с лишним – 450 или сколько там, а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600. Это не государственная тайна, на самом деле, наверное, будет и побольше. И так практически по каждой позиции. Поэтому несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу – разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», – сказал Путин.

По его словам, элиты на Западе вынашивают план расчленения России:

«Есть так называемые элиты, для которых существование России (во всяком случае в её сегодняшнем качестве, в её сегодняшних размерах), как они думает, неприемлемо. Они хотят раздробить… На протяжении десятилетий просто пишут, откровенно говорят об этом: разделить на пять частей», – сказал Путин.

Политолог Сергей Марков так трактует слова президента.

«Что это значит, что Россия разберётся с Россией? Россия уничтожит Запад? Нет. Это значит, что в попытке разгромить Россию Запад просто надорвётся, покажет свою слабость. И в результате начнёт скатывается с места мирового лидера», – считает Марков.