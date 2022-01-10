Путин заявил, что с «цветными революциями» будет покончено

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Президент РФ Владимир Путин назвал последние события «нападением на Казахстан» и «актом агрессии».

Об этом он заявил на онлайн-саммите глав государств-членов ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди. При этом активно применялись присущие майданным технологиями элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались организованные и управляемые группировки боевиков, в том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане будет ограничено по времени так, как сочтет президент этой страны. По мнению Путина организация провела «своевременную и легитимную акцию», по предотвращению агрессии международного терроризма.

«Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций», – сказал Путин.

Он предложил коллегам поручить Комитету секретарей советов безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп – по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом – представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ.

«Всем известно, что путём использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов… Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определённые силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании «спящих ячеек» боевиков», – сказал Путин.