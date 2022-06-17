Путин заявил, что все объявленные задачи СВО на Украине остаются актуальными
Решение России о проведении специальной военной операции на Украине было «трудным, но вынужденным и необходимым».
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, – отстаивать свою безопасность. Решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада.
Запад не только стремился реализовать сценарий «анти-России», но и вёл активное военное освоение украинской территории, буквально накачивал Украину оружием и военными советниками. Продолжает это делать и сейчас.
На развитие экономики, на благополучие живущих там людей вообще, честно говоря, никто внимания и не обращает, просто наплевательски к этому относятся, никак, а вот на создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели и жалеют», – сказал Путин.
По его словам российские солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса «сражаются, чтобы защитить своих людей».
«Отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет своё будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации.
Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. И залогом тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела – строительства и укрепления сильной суверенной державы, России», – сказал Путин.
Спасибо!
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