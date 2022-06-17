Путин заявил, что все объявленные задачи СВО на Украине остаются актуальными

Решение России о проведении специальной военной операции на Украине было «трудным, но вынужденным и необходимым».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, – отстаивать свою безопасность. Решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада.

Запад не только стремился реализовать сценарий «анти-России», но и вёл активное военное освоение украинской территории, буквально накачивал Украину оружием и военными советниками. Продолжает это делать и сейчас.

На развитие экономики, на благополучие живущих там людей вообще, честно говоря, никто внимания и не обращает, просто наплевательски к этому относятся, никак, а вот на создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели и жалеют», – сказал Путин.