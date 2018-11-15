Путин заявил о бессмысленности переговоров с украинской властью

15.11.2018, Сингапур, Максим Карпенко

Нынешняя украинская власть не в состоянии решить конфликт в Донбассе, а потому встречи «Нормандского формата» не будет до избрания на Украине нового президента.

Об этом, на пресс-конференции в рамках Форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встречаться в «Нормандском формате» в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас бессмысленно…. По поводу того, способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования – на мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно на что-то рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях”, – сказал президент РФ.

При этом он добавил, что для урегулирования конфликта нужны переговоры.

“Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми, но все-таки, придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует и нужно выполнять «Минские соглашения», – заявил Путин.